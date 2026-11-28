PONTIANAK POST - TP-PKK Kota Pontianak mencatat cakupan efektif 82,93 persen dalam menyelaraskan program kerja dengan 41 program prioritas nasional hasil Rakernas X PKK periode 2025–2029. Sebanyak 27 program terakomodasi penuh, sedangkan 14 lainnya tercakup sebagian.

Capaian tersebut dipaparkan dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) TP PKK Kota Pontianak Tahun 2026 yang dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran, Kamis (26/11).

Ketua TP PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie Edi Kamtono mengatakan, seluruh program prioritas nasional telah masuk dalam perencanaan kerja, meski tingkat cakupannya berbeda.

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"Dari pemetaan terhadap 41 program prioritas hasil Rakernas X PKK, sebanyak 27 program tercakup penuh dan 14 program tercakup sebagian, sehingga mencatat skor cakupan efektif sebesar 82,93 persen," ujarnya, Jumat (27/11).

Monev tersebut menjadi sarana pembinaan dan evaluasi untuk memastikan program PKK selaras dengan kebijakan nasional sekaligus menjawab kebutuhan keluarga di daerah.

Advertisement Sejumlah inovasi dikembangkan melalui kesekretariatan dan empat kelompok kerja (Pokja). Tata kelola organisasi diperkuat dengan digitalisasi administrasi melalui SIMPEL PKK untuk pengelolaan enam buku wajib dan SI PENA PKK untuk persuratan daring.

Penguatan kaderisasi dan kelembagaan dilakukan melalui Sekolah Kader Akselerasi Kapuas, GEMA AKAR untuk memperluas organisasi hingga RT/RW, serta SAPA WISMA untuk pendataan terpadu. Pembentukan kepengurusan PKK RT/RW dan Dasawisma juga ditargetkan mencapai minimal 50 persen.

Pokja I mengembangkan CEPAK untuk pencegahan perkawinan anak, JUPITER untuk edukasi bahaya judi dan pinjaman daring, KRISAN untuk pencegahan narkoba, serta Rumah Ceria Khatulistiwa sebagai ruang konsultasi dan pengasuhan keluarga.

Pokja II memperkuat pendidikan dan ekonomi keluarga melalui PRIMA PAUD PKK, Rumah Dilan Berdaya di enam kecamatan, serta LENTERA PKK untuk literasi digital pelaku usaha keluarga.

Pokja III mendorong ketahanan pangan melalui revitalisasi AKU HATINYA PKK, Gerakan Tanam Cabai, kampanye pangan B2SA dan Gemarikan. Pengembangan sandang lokal dilakukan melalui PERCAKITA, sedangkan DEKASSTA-RTLH mendukung pendataan rumah tidak layak huni.