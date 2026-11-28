PONTIANAK POST - Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, mengimbau masyarakat, khususnya yang bermukim di kawasan tepian Sungai Kapuas dan wilayah rawan banjir, untuk meningkatkan kewaspadaan menyikapi kondisi pasang air yang berpotensi masuk ke pemukiman warga.

Menurutnya, masyarakat perlu memahami pola dan waktu terjadinya pasang tinggi, terutama pada jam-jam tertentu ketika ketinggian air meningkat. Dengan mengetahui perkiraan waktu pasang, warga dapat melakukan langkah antisipasi lebih awal sehingga resiko kerugian dapat diminimalkan.

Ia mengingatkan, salah satu hal penting yang harus menjadi perhatian adalah mengamankan barang-barang elektronik dan perabot rumah tangga. Sebab, air pasang terkadang masuk ke dalam rumah secara perlahan tanpa disadari penghuni. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan apabila barang-barang berharga masih berada di lantai atau lokasi yang mudah terjangkau air.

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"Jangan sampai kita lengah. Terkadang air masuk ke dalam rumah tanpa disadari. Ketika diketahui, ternyata sudah merendam barang-barang, terutama peralatan elektronik. Karena itu, sebelum air naik, barang-barang yang berisiko terkena genangan harus lebih dahulu diamankan," ujarnya Jumat (27/11).

Selain mengantisipasi kerugian material, Satarudin juga meminta masyarakat mewaspadai berbagai kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan selama pasang tinggi. Warga diharapkan tidak mengabaikan keselamatan diri dan keluarga, terutama anak-anak serta kelompok rentan yang tinggal di kawasan tepian sungai.

Advertisement Di sisi lain, ia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan sigap dalam melakukan penanganan apabila terjadi kondisi darurat. Pemantauan terhadap wilayah rawan banjir perlu dilakukan secara berkala, disertai langkah respon cepat ketika masyarakat membutuhkan bantuan.

"BPBD juga harus selalu siap dan sigap. Jangan sampai ketika terjadi kondisi yang membutuhkan penanganan, responnya terlambat. Kesiapsiagaan dan koordinasi harus terus diperkuat agar masyarakat merasa terlindungi," ujarnya.