PONTIANAK POST - Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kota Pontianak, Bebby Nailufa, mengapresiasi capaian tim bola voli pasir Kota Pontianak yang berhasil meraih medali emas dari sektor putra dan medali perak dari sektor putri.

Bebby mengaku bangga atas perjuangan dan hasil yang ditorehkan para atlet. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti bahwa pembinaan olahraga bola voli pasir di Kota Pontianak terus berkembang secara positif.

Ia mengatakan, capaian tersebut bukanlah hasil yang diraih secara instan. Ada proses persiapan matang, kedisiplinan atlet, serta strategi pelatih yang menjadi bagian penting dalam perjalanan meraih prestasi.

Advertisement Baca Juga: Tim Drumband Mempawah Juara Umum Porprov XIV Kalbar, Amankan Tiket Kejurnas 2027

"Ini merupakan prestasi yang patut kita syukuri. Saya sangat mengapresiasi dan bangga atas perjuangan atlet bola voli pasir putra yang berhasil meraih emas dan putri meraih perak. Hasil ini tentu tidak datang begitu saja, tetapi melalui proses latihan, persiapan, kedisiplinan, dan strategi pelatih," ujarnya Jumat (20/11) malam.

Bebby menambahkan, keberhasilan tim putra yang mampu mencatatkan tujuh kali kemenangan hingga meraih medali emas menjadi catatan tersendiri. Capaian tersebut menunjukkan konsistensi dan semangat juang atlet dalam menghadapi setiap pertandingan.

Advertisement Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Pontianak dan KONI Kota Pontianak atas dukungan yang diberikan terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga.

Menurutnya, prestasi di ajang ini harus menjadi motivasi sekaligus langkah awal untuk meningkatkan kualitas atlet, terutama dari sisi mental bertanding, kemampuan teknis, dan pengalaman kompetisi.

Baca Juga: Atlet Bridge Sambas Raih Tiga Emas dan Satu Perak di Porprov Kalbar 2026

"Kita berharap prestasi ini tidak berhenti sampai di sini. Ini harus menjadi motivasi bagi atlet untuk terus meningkatkan kemampuan dan mental bertanding, sehingga ke depan bisa meraih prestasi yang lebih tinggi hingga ke tingkat nasional," katanya.

Bebby menegaskan, PBVSI Kota Pontianak berkomitmen memperkuat pembinaan atlet, khususnya pada nomor bola voli pasir. Dukungan berbagai pihak dinilai penting agar proses pembinaan dapat berjalan berkelanjutan dan melahirkan atlet-atlet berprestasi.