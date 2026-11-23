PONTIANAK POST – PT PLN (Persero) melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Ketapang terus mendorong pemahaman generasi muda terhadap layanan kelistrikan berbasis digital. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan edukasi di SMK Negeri 2 Ketapang, Kamis (19/11), dengan memperkenalkan aplikasi PLN Mobile, pemanfaatan listrik dalam kehidupan sehari-hari (Electrifying Lifestyle), serta pentingnya pembayaran tagihan listrik tepat waktu.

Melalui kegiatan ini, para siswa diajak mengenal berbagai kemudahan layanan PLN yang kini dapat diakses dalam satu aplikasi. Mulai dari pembelian token, pembayaran tagihan, pengajuan layanan kelistrikan, hingga pelaporan gangguan, seluruhnya dapat dilakukan secara praktis melalui PLN Mobile.

Tak hanya layanan digital, PLN juga memperkenalkan konsep Electrifying Lifestyle yang mendorong pemanfaatan peralatan berbasis listrik untuk menunjang aktivitas sehari-hari secara lebih praktis, efisien, dan ramah lingkungan. Edukasi ini sekaligus mengajak para siswa untuk menggunakan energi listrik secara aman, bijak, dan bertanggung jawab.

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Dalam kesempatan yang sama, PLN turut mengingatkan pentingnya kedisiplinan membayar tagihan listrik tepat waktu sebagai bagian dari tertib administrasi dan upaya menjaga kelancaran pelayanan kelistrikan.

Manager PLN UP3 Ketapang, Yusrizal Ibrani, mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi langkah PLN dalam mendekatkan layanan sekaligus membangun pemahaman kelistrikan sejak usia sekolah.

Advertisement “Generasi muda memiliki peran penting dalam mendorong pemanfaatan teknologi digital. Melalui kegiatan ini, kami ingin para siswa mengenal kemudahan PLN Mobile, memahami penggunaan listrik yang bijak, serta membangun kebiasaan membayar tagihan tepat waktu. Harapannya, mereka juga dapat membagikan pengetahuan tersebut kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya,” ujar Yusrizal.

Menurutnya, pengenalan teknologi kelistrikan sejak dini juga penting untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan energi di masa depan.

“Kami berharap edukasi ini dapat membuka wawasan siswa bahwa listrik tidak hanya menjadi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berperan penting dalam mendukung inovasi, pendidikan, dan produktivitas,” tambahnya.

Kepala SMK Negeri 2 Ketapang, Trisno, S.T., menyampaikan apresiasi atas inisiatif PLN yang memberikan edukasi langsung kepada para siswa. Menurutnya, materi yang disampaikan relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat saat ini.

“Kami mengapresiasi PLN UP3 Ketapang yang telah berbagi pengetahuan kepada para siswa. Kegiatan ini memberikan pemahaman praktis mengenai layanan digital PLN, pemanfaatan energi listrik, serta pentingnya kedisiplinan dalam membayar tagihan. Semoga ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dibagikan kepada keluarga,” ungkap Trisno.