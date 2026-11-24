PONTIANAK POST – PT PLN (Persero) melalui Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) Kalimantan Barat terus memperkuat keandalan sistem kelistrikan melalui optimalisasi perangkat proteksi jaringan. Upaya tersebut dilakukan dengan pekerjaan *resetting relay* proteksi pada kubikel 20 kilovolt (kV) di Gardu Induk (GI) Ambawang, Rabu (18/11).

Kegiatan ini merupakan bagian dari pemeliharaan sistem pengamanan kelistrikan untuk memastikan perangkat proteksi tetap siap bekerja dalam mendeteksi dan merespons gangguan, sehingga risiko gangguan meluas maupun kerusakan peralatan dapat diminimalkan.

Dalam pelaksanaannya, petugas terlebih dahulu melakukan pengarahan teknis dan keselamatan kerja, termasuk identifikasi potensi bahaya serta langkah mitigasi risiko. Pekerjaan dilanjutkan dengan pemeriksaan dan resetting relay menggunakan peralatan pendukung sesuai prosedur teknis, dengan tetap mengedepankan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

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Relay proteksi memiliki fungsi penting dalam sistem kelistrikan, yakni mendeteksi kondisi tidak normal seperti arus lebih dan hubung singkat, kemudian memberikan perintah pengamanan untuk memisahkan bagian jaringan yang mengalami gangguan. Dengan sistem proteksi yang berfungsi optimal, potensi dampak gangguan terhadap jaringan dan pelanggan dapat ditekan.

Manager PLN UP2D Kalimantan Barat, Prisma Asmara Yudha, menjelaskan bahwa kesiapan sistem proteksi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas dan keandalan penyaluran listrik.

Advertisement “Perangkat proteksi merupakan bagian penting dari sistem pengamanan jaringan listrik. Melalui pekerjaan ini, kami memastikan relay tetap siap menjalankan fungsinya sehingga ketika terjadi gangguan, sistem dapat merespons secara tepat untuk melindungi peralatan dan meminimalkan dampak terhadap pelanggan,” ujar Prisma.

Ia menambahkan, pemeriksaan dan pemeliharaan perangkat proteksi secara berkala merupakan langkah preventif PLN dalam menjaga kesiapan infrastruktur kelistrikan sekaligus mendukung kelancaran operasional sistem distribusi.

“Keandalan listrik tidak hanya bergantung pada kesiapan jaringan, tetapi juga pada kemampuan sistem proteksi dalam mengantisipasi gangguan. Karena itu, setiap pekerjaan dilakukan secara terukur dengan mengutamakan ketelitian, koordinasi, dan keselamatan petugas,” tambahnya.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat, Maria Goretti Indrawati Gunawan, menegaskan bahwa penguatan sistem proteksi merupakan bagian dari komitmen PLN dalam meningkatkan kualitas dan keandalan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat.

“PLN terus melakukan berbagai langkah preventif untuk memastikan infrastruktur kelistrikan tetap dalam kondisi optimal. Penguatan sistem proteksi menjadi salah satu upaya penting agar potensi gangguan dapat ditangani secara cepat dan tepat, sehingga dampaknya terhadap aktivitas masyarakat dapat diminimalkan,” ungkap Maria.