Kisah Haru Soekarno dan Jenderal  Soedirman, dari Perselisihan hingga Surat Perpisahan

PONTIANAK POST – Sebuah surat Presiden Soekarno kepada Panglima Besar Jenderal Soedirman menyimpan kisah mengharukan tentang hubungan dua tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Dalam surat tertanggal 27 Desember 1949 itu, Soekarno menyapa Soedirman dengan sebutan "Adinda" dan meminta maaf atas segala kekhilafan yang pernah dilakukannya.

Surat tersebut bukan sekadar pesan perpisahan. Di dalamnya, Soekarno juga menegaskan bahwa perjuangan mempertahankan Indonesia belum selesai dan masih membutuhkan tenaga serta pemikiran Jenderal Soedirman.

Advertisement Kisah ini memperlihatkan sisi personal dua pemimpin yang pernah berbeda pandangan dalam menghadapi Belanda. Meski memiliki strategi perjuangan yang tidak selalu sama, keduanya tetap terikat oleh tujuan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

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Soekarno Menyapa Soedirman dengan Sebutan "Adinda"

Advertisement Surat yang ditulis pada 27 Desember 1949 itu dibuka dengan kalimat, "Adinda Soedirman, Assalamu'alaikum wr wb."

Soekarno menggunakan sapaan "Kanda" untuk dirinya dan "Dinda" untuk Soedirman. Pilihan kata tersebut memperlihatkan nada kekeluargaan dan penghormatan dalam komunikasi pribadi antara presiden dan panglima besar.

Saat itu, Soekarno hendak meninggalkan Yogyakarta menuju Jakarta bersama keluarganya. Ia sebenarnya ingin berpamitan secara langsung kepada Soedirman. Namun, sejumlah urusan penting membuatnya tidak dapat menemui sang panglima, sehingga ia menyampaikan pesan melalui surat.

Dalam surat itu, Soekarno juga menjelaskan bahwa Republik Indonesia Serikat (RIS) bukanlah tujuan akhir perjuangan. Menurutnya, RIS merupakan alat untuk melanjutkan usaha menuju Indonesia merdeka sepenuhnya.

Ia menyatakan masih membutuhkan tenaga dan pemikiran Soedirman untuk melanjutkan perjuangan tersebut.

Permintaan Maaf yang Tertulis dalam Surat

Bagian paling menyentuh dari surat itu adalah ketika Soekarno secara terbuka mengakui kekhilafannya sebagai manusia.