PONTIANAK POST – Bubbor Paddas bukan sekadar makanan tradisional khas masyarakat Melayu Sambas, Kalimantan Barat. Kuliner berwarna hijau dengan aneka sayuran dan rempah ini juga menyimpan filosofi kebersamaan, gotong royong, dan persatuan.

Makna tersebut tidak hanya terlihat dari bahan-bahan yang digunakan, tetapi juga dari proses pembuatan hingga kebiasaan masyarakat saat menyantapnya.

Advertisement Dalam tradisi masyarakat Melayu Sambas, Bubbor Paddas menjadi salah satu gambaran bagaimana kebersamaan dan semangat saling membantu dijaga dalam kehidupan sehari-hari.

Simbirapian, Tradisi Memasak Bersama

Advertisement Salah satu filosofi yang melekat pada Bubbor Paddas adalah simbirapian, yaitu kegiatan memasak secara bersama-sama.

Proses pembuatan bubur ini memang membutuhkan keterlibatan beberapa orang. Ada yang bertugas menyangrai beras dan kelapa parut, memotong sayuran, meracik bumbu, menggoreng kacang tanah dan ikan teri, hingga menyiapkan sambal.

Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Seluruh pekerjaan kemudian disatukan untuk menghasilkan satu hidangan.

Tradisi tersebut menggambarkan bahwa pekerjaan yang dilakukan bersama akan terasa lebih ringan. Nilai gotong royong juga menjadi bagian penting yang diwariskan melalui kebiasaan memasak makanan tradisional ini.

Mengajak Keluarga Menikmati Bersama

Filosofi kebersamaan juga terlihat ketika Bubbor Paddas disajikan.

Masyarakat dianjurkan mengajak sebanyak mungkin anggota keluarga dan sanak saudara untuk menikmati hidangan tersebut bersama-sama.