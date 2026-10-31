Satono Targetkan Program Cek Kesehatan Gratis di Sambas Capai 60 Persen

PONTIANAK POST – Bupati Sambas Satono menargetkan cakupan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kabupaten Sambas mencapai 60 persen hingga akhir 2026. Untuk mengejar target tersebut, pemerintah daerah memanfaatkan berbagai kegiatan di desa sebagai sarana mendekatkan layanan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat.

“Setiap kegiatan pemerintahan ke desa-desa selalu dirangkai dengan pelaksanaan CKG. Ini dalam rangka menggenjot semakin banyak masyarakat yang terlayani dalam pembangunan bidang kesehatan,” kata Satono, Kamis (29/10).

Ia mengapresiasi tenaga medis Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas yang bersedia turun langsung ke desa-desa untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis.

Satono berharap upaya tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga target cakupan CKG sebesar 60 persen dapat tercapai.

Program CKG merupakan salah satu upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemeriksaan kesehatan. Melalui program ini, masyarakat diharapkan dapat mengetahui kondisi kesehatannya lebih dini sehingga risiko penyakit bisa diantisipasi.