Pemkab Sambas Permudah Layanan Adminduk, Disdukcapil Hadir Langsung hingga Kecamatan dan Desa

PONTIANAK POST - Bupati Sambas H Satono mengajak masyarakat memanfaatkan layanan administrasi kependudukan (adminduk) yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) hingga ke kecamatan dan desa.

“Kami berharap masyarakat memanfaatkan pelayanan adminduk disdukcapil yang turun ke kecamatan maupun desa,” kata Satono.

Menurutnya, Disdukcapil kerap hadir dalam berbagai kegiatan pemerintahan untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kehadiran tersebut diharapkan mempermudah akses layanan administrasi kependudukan.

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Satono mengapresiasi Kepala Disdukcapil Sambas beserta tim yang turun langsung ke kecamatan dan desa untuk melayani masyarakat.