Bupati Sambas Minta Kepala Desa Selaraskan Program Pembangunan dari Desa hingga Pemerintah Pusat

PONTIANAK POST - Bupati Sambas H. Satono meminta seluruh kepala desa (kades) menyelaraskan pembangunan di wilayah masing-masing dengan program pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat. Dia juga menegaskan komitmennya memberikan perlindungan dan dukungan kepada kades yang menjalankan tugas sesuai aturan.

Satono mengatakan, pembangunan di Kabupaten Sambas membutuhkan peran seluruh pihak, termasuk pemerintah desa dan masyarakat. Karena itu, kepala desa diharapkan menjalankan tugas dengan baik serta tidak melakukan pelanggaran.

“Kami berkomitmen memberikan dukungan dan perlindungan kepada kepala desa yang melaksanakan tugas sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dalam rangka perannya menyukseskan pembangunan di Kabupaten Sambas,” kata Satono.

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Menurutnya, pembangunan harus berjalan selaras mulai dari tingkat desa, kabupaten, provinsi, hingga pusat. Integrasi program diperlukan agar pembangunan di setiap tingkatan pemerintahan dapat berjalan searah.

“Pemerintah desa memiliki tugas yang sangat luar biasa dalam menyukseskan program strategis pembangunan. Sehingga ke depannya bagaimana pusat hingga desa terjalin integrasi pembangunan,” katanya.

Advertisement Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Sambas Yakob Pujana mengatakan, pembangunan akan berjalan baik apabila didukung sinergi pemerintah dari tingkat desa hingga pusat, serta keterlibatan masyarakat dan pihak terkait lainnya.

“Dalam mewujudkan pembangunan, semua harus bersinergi, kompak. Sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan bisa terealisasi dengan baik dan dampaknya dapat dirasakan masyarakat secara luas,” kata Yakob.