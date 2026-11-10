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Sepak Bola

Ronaldo Masih di Puncak! Ini Daftar Pemain dengan Penampilan Terbanyak di Kompetisi UEFA

Khoiril Arif Ya'qob
Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Cristiano Ronaldo. (UEFA)
Cristiano Ronaldo. (UEFA)

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PONTIANAK POST – Cristiano Ronaldo kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola Eropa.

Bintang asal Portugal tersebut masih memimpin daftar pemain dengan penampilan terbanyak di kompetisi antarklub UEFA sepanjang masa.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis UEFA pada (5/11/2026), Ronaldo telah mengoleksi 197 penampilan di berbagai kompetisi antarklub Eropa.

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Catatan tersebut menempatkannya di atas sejumlah legenda sepak bola dunia, termasuk Lionel Messi, Iker Casillas, dan Luka Modric.

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Cristiano Ronaldo Pimpin Daftar Penampilan Terbanyak

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Ronaldo berada di posisi teratas dengan torehan 197 pertandingan bersama empat klub, yakni Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, dan Juventus.

Pencapaian itu memperlihatkan konsistensi luar biasa Ronaldo selama berkarier di level tertinggi sepak bola Eropa.

Ia mampu mempertahankan performa dan eksistensinya meskipun telah berganti klub dan melewati berbagai generasi pemain.

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Di bawah Ronaldo, terdapat Pepe Reina yang menempati posisi kedua dengan 192 penampilan. Mantan penjaga gawang Barcelona, Liverpool, Napoli, dan sejumlah klub Eropa lainnya itu unggul atas Iker Casillas yang mengumpulkan 188 pertandingan.

Luka Modric dan Lionel Messi Masuk Daftar Elite

Persaingan juga menarik jika melihat nama-nama besar lainnya. João Moutinho berada di posisi keempat dengan 185 penampilan, disusul Luka Modric yang telah mencatatkan 175 pertandingan.

Sementara itu, legenda AC Milan Paolo Maldini mengoleksi 174 penampilan. Manuel Neuer dan Xavi Hernandez sama-sama mencatatkan 173 pertandingan.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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