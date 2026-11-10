Michael Carrick Segera Dipecat, Manchester United Tebus Mauricio Pochettino Rp160 Miliar

PONTIANAK POST - Manchester United berpeluang merekrut Mauricio Pochettino sebagai pengganti Michael Carrick setelah klausul pelepasan pelatih tim nasional Amerika Serikat (USMNT) tersebut dilaporkan mencapai 10 juta dolar AS atau sekitar 7,4 juta poundsterling (Rp160 miliar).

Informasi mengenai klausul kontrak Pochettino itu diungkap jurnalis Ben Jacobs melalui laporan yang dikutip Sports Mole, Selasa (10/11/2026).

Nilai tersebut dinilai tidak akan menjadi penghalang bagi Manchester United apabila manajemen benar-benar memutuskan menjadikan pelatih asal Argentina itu sebagai pilihan utama.

Advertisement Situasi ini semakin menarik karena masa depan Carrick di Old Trafford sedang berada dalam tekanan setelah Manchester United menjalani delapan pertandingan Liga Inggris tanpa kemenangan.

Klausul Pelepasan Pochettino Capai 10 Juta Dolar AS

Menurut laporan Ben Jacobs, kontrak Pochettino bersama tim nasional Amerika Serikat memiliki klausul pelepasan yang memungkinkan dirinya meninggalkan jabatan tersebut sebelum kontrak berakhir.

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Nilainya diperkirakan mendekati 10 juta dolar AS atau 7,4 juta poundsterling.

Pochettino sebelumnya telah memperpanjang kontraknya bersama USMNT hingga 2030, tetapi keberadaan klausul tersebut membuka kemungkinan dirinya kembali menangani klub di kompetisi Eropa.

Sports Mole juga melaporkan bahwa Pochettino dikabarkan terbuka terhadap peluang menangani Manchester United.

Jika kesepakatan terwujud, pelatih berusia 54 tahun itu akan kembali ke manajemen klub setelah meninggalkan Chelsea pada akhir musim 2023/2024.

Pengalaman Pochettino Lebih Panjang di Liga Inggris

Pochettino memiliki pengalaman jauh lebih luas di Liga Inggris dibandingkan Carrick.