

PONTIANAK POST - Honor resmi memperkenalkan Honor 700 Pro di China dengan spesifikasi yang mencuri perhatian.

Smartphone ini membawa chipset Snapdragon 8 Gen 5, kamera utama 200 megapiksel, serta baterai berkapasitas 9.000 mAh.

Peluncuran tersebut menjadi bagian dari debut Honor 700 Series yang terdiri atas Honor 700, Honor 700 Pro, dan Honor 700S.

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Mengutip GSMArena, Honor 700 Pro dibekali layar AMOLED berukuran 6,57 inci dengan resolusi 1,5K dan refresh rate 120Hz.

Salah satu fitur menariknya adalah layar AMOLED tambahan berukuran 1,59 inci di bagian belakang.

Advertisement Layar tersebut dapat digunakan untuk melihat notifikasi, menampilkan informasi, hingga menjadi viewfinder saat mengambil foto selfie menggunakan kamera utama.

Honor juga menyematkan sensor PPG yang mendukung pemantauan detak jantung, kadar oksigen dalam darah, serta variabilitas detak jantung.

Untuk fotografi, perangkat ini mengandalkan kamera utama 200 MP, kamera periskop telefoto 50 MP, dan kamera ultrawide 12 MP. Sementara kamera depan memiliki resolusi 50 MP.

Honor 700 Pro menggunakan baterai 9.000 mAh yang mendukung pengisian daya kabel 80 watt dan nirkabel 50 watt.

Ponsel ini menjalankan Android 17 dengan antarmuka MagicOS 11, memiliki sertifikasi ketahanan IP68, IP69, dan IP69K, serta pilihan RAM hingga 16 GB dan penyimpanan 512 GB.