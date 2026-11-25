PONTIANAK POST – Apple dikabarkan sedang menguji fitur baru bernama Complication Column untuk iPhone Duo.

Fitur ini memungkinkan pengguna menampilkan dua widget tambahan secara vertikal di sisi kanan layar kunci.

Inovasi tersebut berpotensi membuat tampilan iPhone lipat pertama Apple semakin fungsional.

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Bahkan, fitur ini disebut-sebut menjadi alternatif Dynamic Island yang selama ini menjadi salah satu ciri khas iPhone.

Pembocor teknologi @itspdfu di media sosial X pada 22 November 2026 menyebutkan, iPhone Duo memiliki dua ikon berbentuk lingkaran di bagian kanan bawah layar kunci. Secara bawaan, keduanya berfungsi sebagai pintasan senter dan kamera.

Advertisement Pengguna dapat mengganti fungsi tersebut dengan kontrol Apple lainnya maupun aplikasi pihak ketiga.

Namun, Apple disebut telah menguji kolom widget tambahan yang ditempatkan di sisi kanan layar.

Posisinya berada di antara pintasan senter dan kamera di bagian bawah serta indikator jaringan dan Wi-Fi di bagian atas.

Kolom tersebut dirancang menampung dua widget berbentuk lingkaran. Informasi yang bisa ditampilkan antara lain status baterai dan kalender.

Temuan awal fitur ini muncul dalam kode iOS 27.1. Meski demikian, belum ditemukan perubahan kode lanjutan sejak pertama kali teridentifikasi.



Keberadaan fitur tersebut masih belum menjamin Apple akan menghadirkannya kepada pengguna.