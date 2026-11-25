PONTIANAK POST – Samsung dikabarkan segera memperkenalkan headphone over-ear premium bernama Galaxy Studio.

Perangkat audio terbaru ini diperkirakan meluncur pada awal 2027 bersamaan dengan peluncuran Samsung Galaxy S27 dan pembaruan sistem operasi One UI 9.5.

Kehadiran Galaxy Studio menjadi langkah menarik bagi Samsung yang selama ini lebih dikenal melalui produk earbud Galaxy Buds.

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Headphone tersebut juga diproyeksikan menjadi pesaing Apple AirPods Max dan Sony WH-1000XM6.

Menurut bocoran dari leaker teknologi, Kro lewat unggahan di X, Samsung berencana memperkenalkan perangkat audio itu dalam acara peluncuran besar berikutnya yang menggabungkan produk perangkat keras dan perangkat lunak.



Galaxy Studio disebut bakal membawa sejumlah fitur unggulan. Di antaranya Active Noise Cancellation (ANC), Ambient Sound, serta teknologi 360 Audio dengan pelacakan gerakan kepala.

Advertisement Headphone ini juga dikabarkan mendukung Wear Detection, konektivitas multipoint, dan pengisian daya melalui USB Type-C.

Untuk menunjang penggunaan, Samsung disebut membekalinya dengan baterai berkapasitas 870 mAh.

Terdapat pula fitur mati otomatis untuk menghemat daya ketika perangkat tidak digunakan.

Samsung diperkirakan memanfaatkan pengalaman Harman Kardon dalam pengembangan kualitas audio. Perusahaan tersebut telah menjadi bagian dari Samsung sejak diakuisisi pada 2016.



Jika seluruh fitur tersebut terealisasi, Galaxy Studio berpeluang menjadi pesaing serius di pasar headphone premium.

Apple memiliki AirPods Max, sementara Sony mengandalkan seri WH-1000X. Kedua produk tersebut sudah memiliki posisi kuat di pasar perangkat audio kelas atas.