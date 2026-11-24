

PONTIANAK POST - Persaingan smartphone premium semakin menarik dengan hadirnya Xiaomi 18 Pro, Apple iPhone 18 Pro, dan Google Pixel 11 Pro.

Ketiganya menawarkan keunggulan berbeda, mulai dari kamera 200 megapiksel, chipset terbaru, hingga dukungan kecerdasan buatan (AI).

Mengutip laporan LiveMint, Xiaomi mengandalkan kemampuan fotografi dan pengisian daya cepat.

Apple menonjolkan performa, sedangkan Google menawarkan pengalaman Android dengan dukungan pembaruan hingga tujuh tahun.

Xiaomi 18 Pro dibanderol mulai Rp24,5 juta untuk konfigurasi RAM 12 GB dan penyimpanan 256 GB.

Advertisement Varian 512 GB dijual Rp28 juta. Harga tersebut merupakan harga Eropa dan belum menjadi harga resmi Indonesia.

iPhone 18 Pro dibanderol mulai Rp31,3 juta. Sementara Pixel 11 Pro memiliki harga awal Rp22,8 juta.

Dengan demikian, Pixel 11 Pro menjadi yang termurah di antara ketiganya berdasarkan harga awal di pasar India.

Xiaomi 18 Pro membawa kamera utama 200 MP, telefoto periskop 200 MP, dan ultrawide 50 MP dengan dukungan Leica. Kamera depannya beresolusi 50 MP.

iPhone 18 Pro menggunakan tiga kamera belakang 48 MP, termasuk kamera utama dengan bukaan variabel. Kamera depannya beresolusi 18 MP.