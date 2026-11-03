Shio Naga hingga Monyet Perlu Waspada, Ada Ujian yang Bisa Mengganggu Rencana November Ini

PONTIANAK POST – Memasuki November 2026, tidak semua pemilik shio diprediksi menikmati perjalanan yang mulus.

Dalam sejumlah pembacaan astrologi Tionghoa, ada beberapa shio yang disarankan lebih berhati-hati, terutama ketika mengambil keputusan pekerjaan, mengelola keuangan, maupun menghadapi persoalan hubungan.

Shio Naga, Ular, dan Monyet termasuk yang perlu memberikan perhatian lebih sepanjang bulan ini.

Advertisement Melansir Times of India, ketiganya menghadapi tantangan dengan karakter berbeda, sehingga penting untuk tidak terburu-buru mengambil langkah besar.

Shio Ular, Jangan Terburu-buru Membuka Rencana

Advertisement Pemilik shio Ular diprediksi perlu lebih cermat dalam menyusun strategi. Rencana yang sebelumnya terlihat mudah bisa membutuhkan pertimbangan tambahan.

Dalam urusan pekerjaan dan bisnis, menjaga informasi penting agar tidak terlalu cepat tersebar menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.

Keputusan keuangan juga sebaiknya didasarkan pada perhitungan yang jelas, bukan sekadar intuisi.

Dalam hubungan pribadi, kesalahpahaman bisa muncul apabila komunikasi tidak berjalan terbuka.

Shio Monyet, Waspadai Komunikasi dan Pengeluaran

Shio Monyet perlu lebih teliti ketika berkomunikasi dengan rekan kerja maupun mitra bisnis. Kesepakatan yang tidak dipahami secara menyeluruh berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Pengeluaran kecil juga patut diperhatikan. Jika dilakukan berulang kali tanpa perencanaan, jumlahnya bisa membebani keuangan.