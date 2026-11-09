Waspada! 3 Shio Ini Diramal Menghadapi Ujian Berat pada 9–15 November, Cek Harinya

PONTIANAK POST – Tidak semua orang diprediksi menjalani pekan yang menyenangkan pada minggu kedua November 2026.

Bagi sebagian pemilik shio, periode 9–15 November justru menjadi waktu untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, menjaga hubungan, dan mengatur keuangan.

Ramalan astrologi China mingguan yang diterbitkan The Times of India, Senin (9/11/2026), menyoroti tiga shio yang perlu meningkatkan kewaspadaan, yakni Kuda, Naga, dan Ular.

Advertisement Menurut astrolog Neeraj Dhankher, ketiga shio tersebut berpotensi menghadapi situasi yang menguji kesabaran.

Mulai dari perubahan rencana secara mendadak hingga persoalan komunikasi di lingkungan pekerjaan.

Advertisement 1. Shio Kuda, Rencana yang Disusun Bisa Berubah

Pemilik Shio Kuda perlu mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan perubahan agenda. Selasa menjadi salah satu hari paling menantang karena energi Shio Tikus berlawanan dengan Shio Kuda dalam astrologi China.

Rencana yang sudah disusun bisa mengalami perubahan. Pertemuan berpotensi tertunda atau janji pekerjaan tidak berjalan sesuai harapan.

Pada Rabu, kesalahpahaman dengan rekan kerja juga perlu diantisipasi. Daripada memperpanjang perdebatan melalui pesan singkat, persoalan sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi langsung.

Kabar baiknya, Kamis membawa peluang untuk mendapatkan dukungan dan bantuan dari orang sekitar.

2. Shio Naga, Kritik Bisa Menguji Kesabaran

Shio Naga juga perlu lebih berhati-hati, terutama pada Rabu dan Jumat.