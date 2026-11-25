Raspberry Bakewell Cake dengan lapisan buah raspberry di bagian tengah, taburan almond, dan gula halus di permukaannya

Advertisement PONTIANAK POST – Buah raspberry tidak hanya nikmat disantap langsung, tetapi juga bisa diolah menjadi kue panggang dengan perpaduan almond dan mentega. Salah satunya Raspberry Bakewell Cake, kue sederhana dengan isian buah raspberry yang memberikan cita rasa khas.

Resep dari BBC Good Food ini menggunakan almond bubuk sebagai salah satu bahan utama. Perpaduan almond, mentega, gula, tepung, dan telur menghasilkan adonan kue yang kemudian dipadukan dengan raspberry segar.

Resep ini menghasilkan delapan potong kue dengan tingkat kesulitan mudah. Waktu persiapannya sekitar 10 menit, sedangkan proses pemanggangan membutuhkan waktu 50 menit.

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Bahan Raspberry Bakewell Cake

Untuk membuat kue ini, siapkan bahan-bahan berikut:

140 gram almond bubuk.

140 gram mentega lunak.

140 gram gula kastor keemasan.

140 gram tepung terigu self-raising.

2 butir telur.

1 sendok teh ekstrak vanila.

250 gram raspberry.

2 sendok makan irisan almond.

Gula halus secukupnya untuk taburan.

Cara Membuat Adonan Kue Almond

Langkah pertama, panaskan oven hingga suhu 180 derajat Celsius atau 160 derajat Celsius untuk oven dengan kipas.

Siapkan loyang kue berdiameter 20 sentimeter dengan bagian dasar yang dapat dilepas. Olesi loyang menggunakan mentega, kemudian lapisi bagian dasarnya dengan kertas roti.

Masukkan almond bubuk, mentega, gula kastor, tepung terigu, telur, dan ekstrak vanila ke dalam food processor.

Proses seluruh bahan hingga tercampur rata dan menghasilkan adonan kue yang menyatu.

Susun Raspberry di Tengah Adonan

Setelah adonan siap, tuangkan setengah bagian adonan ke dalam loyang. Ratakan permukaannya agar menutupi dasar loyang.

Selanjutnya, taburkan raspberry secara merata di atas adonan. Buah ini menjadi lapisan isian yang memberikan cita rasa khas pada kue.

Tambahkan sisa adonan di atas raspberry. Ratakan secara kasar hingga menutupi sebagian besar permukaan buah. Proses ini dapat dilakukan menggunakan jari agar adonan lebih mudah disebarkan.