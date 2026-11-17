PONTIANAK POST - Skuter listrik tidak lagi hanya dirancang untuk perjalanan jarak dekat di perkotaan.

Zero Motorcycles memperkenalkan LS3 di pameran EICMA 2026 dengan kemampuan melaju hingga 120 kilometer per jam dan jarak tempuh yang diklaim mencapai 148 kilometer.

Model terbaru ini menjadi pengembangan dari Zero LS1 dengan tenaga lebih besar, kapasitas baterai lebih tinggi, serta sejumlah fitur kenyamanan. Zero LS3 juga dirancang untuk perjalanan di luar kawasan perkotaan.

Advertisement Menurut informasi resmi Zero Motorcycles, skuter ini dijadwalkan mulai tersedia di pasar Eropa pada musim semi 2027.

Motor Listrik Bertenaga 12,7 kW

Advertisement Zero LS3 menggunakan motor listrik dengan tenaga puncak 12,7 kW atau setara 17 hp. Torsi puncaknya mencapai 65,6 Nm.

Kecepatan maksimal diklaim mencapai 120 kilometer per jam, sedangkan kecepatan jelajah berkelanjutan berada di kisaran 100 kilometer per jam.

Pengendara dapat memilih tiga mode berkendara, yakni Eco, Standard, dan Sport. Pilihan tersebut memungkinkan karakter tenaga disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan.

Tiga Baterai dengan Jarak Tempuh 148 Km

Sumber energi Zero LS3 berasal dari tiga baterai lithium-ion yang masing-masing memiliki kapasitas 1,86 kWh. Total kapasitas nominalnya mencapai 5,58 kWh.

Dengan konfigurasi tersebut, Zero mengklaim jarak tempuh hingga 148 kilometer untuk penggunaan di dalam kota.

Salah satu baterai ditempatkan di bawah jok dan dapat dilepas. Ketika baterai ketiga dikeluarkan, ruang penyimpanan di bawah jok menjadi lebih luas, meskipun jarak tempuh kendaraan ikut berkurang.