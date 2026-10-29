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Sambas

Satono Ajak Pemuda Sambas Berperan Aktif dalam Pembangunan dan Mengembangkan Potensi Diri

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Penulis: Fahrozi PP
Bupati Sambas, H Satono
Bupati Sambas, H Satono

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PONTIANAK POST – Bupati Sambas H Satono menekankan pentingnya peran pemuda dalam pembangunan daerah. Hal itu disampaikannya seusai Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda di halaman Kantor Bupati Sambas, Rabu (28/10).

“Sinergi, kolaborasi dari seluruh komponen sangat penting dalam rangka pembangunan di daerah, termasuk dari pemuda,” kata Satono.

Dia berharap pemuda di Kabupaten Sambas terus mengembangkan potensi masing-masing dan menjauhi hal-hal negatif yang dapat merugikan masa depan.

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Satono mengatakan, pemerintah, kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya terus memerangi peredaran narkotika untuk melindungi generasi penerus, khususnya kalangan pemuda.

“Negara, kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya terus memerangi peredaran narkotika. Tujuannya yakni bagaimana melindungi generasi penerus, pemuda. Lantaran jika sudah terlibat dalam barang haram tersebut, maka akan rusak masa depan,” katanya.

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Selain itu, dia mengingatkan pemuda agar bijak menyikapi kemajuan teknologi informasi. Menurut dia, perkembangan teknologi perlu disaring dan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan potensi diri.

Satono mencontohkan media sosial sebagai sarana untuk berinteraksi yang perlu digunakan untuk hal-hal positif.

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“Seperti halnya media sosial atau medsos adalah salah satu sarana kemudahan bagi semua untuk berinteraksi. Gunakanlah sebaik mungkin untuk hal-hal yang positif, sehingga bisa dijadikan alat untuk mengembangkan diri,” katanya.

Dia juga mendorong pemuda memanfaatkan teknologi untuk menambah pengetahuan dan menghasilkan hal-hal positif. Salah satunya dengan menggunakan telepon seluler untuk mencari informasi.

“Handphone banyak sekali yang bisa digunakan untuk hal-hal yang positif. Contoh misalnya mencari kosa kata yang tidak paham artinya atau hal lainnya yang positif,” katanya.(fah)

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Editor : Rafael B. Junior
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