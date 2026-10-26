Hindari Tilang! Operasi Patuh Kapuas 2026 di Sanggau Resmi Dimulai Hari Ini

PONTIANAK POST – Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Kapuas 2026 digelar di halaman Mapolres Sanggau, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Senin (26/10). Operasi ini bertujuan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya.

Kegiatan tersebut melibatkan personel gabungan dari Polres Sanggau, Kodim 1204/Sanggau, Yonif TP 833/BD, Subdenpom Sanggau, Brimob, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sanggau.

Dalam amanatnya, Kapolres Sanggau AKBP Kadek Ary Mahardika menyampaikan bahwa Operasi Patuh Kapuas 2026 mengusung tema Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan.

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Ia menegaskan, keselamatan berlalu lintas membutuhkan kesadaran dan kedisiplinan seluruh pengguna jalan. Karena itu, pelaksanaan operasi tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

“Keselamatan berlalu lintas menjadi prioritas utama. Kehadiran Polri harus memberikan rasa aman, bukan rasa takut, dengan mengedepankan edukasi serta penegakan hukum yang profesional dan humanis,” tegasnya di Sanggau.

Advertisement Operasi Patuh Kapuas 2026 berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Pelaksanaannya melibatkan 510 personel Polda Kalbar dan jajaran polres.

Sasaran operasi meliputi peningkatan kepatuhan pengguna jalan, pencegahan pelanggaran, serta upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas. Langkah tersebut dilakukan melalui edukasi keselamatan berkendara dan penegakan hukum secara terukur.

Keterlibatan TNI dan instansi terkait dalam apel tersebut menjadi bagian dari sinergi lintas sektor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasi di wilayah Kabupaten Sanggau.