Live Streaming dan Lineup Bournemouth vs Leeds: Calvert-Lewin Siap Memimpin Lini Depan?

PONTIANAK POST – AFC Bournemouth akan menjamu Leeds United pada pekan kesembilan Premier League 2026/2027. Pertandingan di Vitality Stadium ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 31 Oktober 2026, pukul 22.00 WIB.

Kedua tim datang dengan situasi berbeda. Bournemouth sedang membangun momentum positif setelah meraih sejumlah kemenangan di berbagai kompetisi.

Sementara itu, Leeds berusaha kembali ke jalur kemenangan setelah melewati beberapa pertandingan liga tanpa hasil maksimal.

Advertisement Perhatian menjelang laga tertuju pada susunan pemain yang akan diturunkan Marco Rose dan Daniel Farke.

Perkiraan Lineup Bournemouth vs Leeds United

Advertisement Berdasarkan prediksi starting XI Sports Mole, Bournemouth diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1.

Bournemouth (4-2-3-1): Djordje Petrovic; Adam Smith, James Hill, Antonio Silva, Adrien Truffert; Tyler Adams, Lewis Cook; Rayan, Justin Kluivert, Marcus Tavernier; Evanilson.

Evanilson diperkirakan kembali menjadi ujung tombak. Sementara itu, Rayan, Kluivert, dan Tavernier berpotensi mendukung serangan dari belakang penyerang utama.

Di kubu Leeds United, Daniel Farke diprediksi memakai formasi 3-4-2-1.

Leeds United (3-4-2-1): James Trafford; James Justin, Nico Elvedi, Tarik Muharemovic; Jayden Bogle, Ethan Ampadu, Ao Tanaka, Gabriel Gudmundsson; Harry Wilson, Noah Okafor; Dominic Calvert-Lewin.

Nico Elvedi berpeluang kembali setelah pulih dari sakit. Noah Okafor juga sudah kembali tersedia, sedangkan kondisi Anton Stach masih perlu dipantau.