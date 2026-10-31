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Sepak Bola

Live Streaming dan Lineup Brentford vs Nottingham Forest: Igor Thiago Jadi Andalan?

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Striker naik daun yang dipanggil Timnas Brasil untuk pertama kalinya, Igor Thiago. (JAWA POS)
Striker naik daun yang dipanggil Timnas Brasil untuk pertama kalinya, Igor Thiago. (JAWA POS)

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PONTIANAK POST – Brentford akan menjamu Nottingham Forest pada pekan kesembilan Premier League 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Gtech Community Stadium tersebut dijadwalkan pada Sabtu, 31 Oktober 2026, pukul 22.00 WIB.

Kedua tim membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi di klasemen. Brentford berusaha mengakhiri tren tanpa kemenangan dalam beberapa pertandingan terakhir, sedangkan Nottingham Forest ingin bangkit setelah kesulitan meraih hasil maksimal di liga.

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Perhatian menjelang pertandingan tertuju pada susunan pemain yang kemungkinan diturunkan kedua pelatih.

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Perkiraan Lineup Brentford vs Nottingham Forest

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Berdasarkan prediksi Sports Mole, Brentford diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Igor Thiago sebagai ujung tombak.

Brentford (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Ajer, Van den Berg, Lewis-Potter; Janelt, Sangaré; Ouattara, Jensen, Schade; Igor Thiago.

Igor Thiago berpeluang memimpin lini serang dengan dukungan Dango Ouattara, Mathias Jensen, dan Kevin Schade.

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Vitaly Janelt diperkirakan kembali mengisi lini tengah setelah menjalani hukuman larangan bermain.

Sementara itu, Nottingham Forest diprediksi memakai formasi 3-4-2-1.

Nottingham Forest (3-4-2-1): Sels; Cunha, Milenković, Murillo; Muñoz, McAtee, Schlager, Netz; Ndoye, Gibbs-White; Delap.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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