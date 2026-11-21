PONTIANAK POST – Apple dikabarkan menyiapkan perubahan besar pada iPhone Air 2.

Ponsel generasi kedua dari lini iPhone ultra-tipis tersebut diperkirakan membawa dua kamera belakang, menggantikan konfigurasi kamera tunggal pada pendahulunya.

Bocoran desain perangkat ini muncul setelah pembocor teknologi Sonny Dickson membagikan foto unit dummy iPhone Air 2 melalui akun media sosial X pada Jumat (20/11/2026).

Dikutip dari 9to5Mac, unit dummy tersebut memperlihatkan perubahan mencolok pada bagian belakang perangkat. iPhone Air 2 kini memiliki dua posisi kamera yang disusun horizontal dalam modul berbentuk pil.

Generasi pertama iPhone Air hanya mengandalkan satu kamera utama 48 megapiksel. Pada penerusnya, Apple dikabarkan akan menambahkan kamera ultrawide sebagai pendamping kamera utama.

Advertisement Kehadiran kamera kedua ini memungkinkan pengguna mengambil foto dengan sudut pandang lebih luas.

Fitur tersebut juga menjadi jawaban atas salah satu keterbatasan yang banyak disoroti pada iPhone Air generasi pertama.

Menurut laporan 9to5Mac, kamera tambahan tersebut diperkirakan menggunakan sensor ultrawide 48 megapiksel. Namun, Apple belum mengonfirmasi spesifikasi tersebut secara resmi.

Selain kamera, iPhone Air 2 diperkirakan menggunakan chipset A20 Pro yang dibuat dengan teknologi fabrikasi 2 nanometer.

Apple juga dikabarkan sedang meningkatkan kapasitas baterai untuk memperbaiki daya tahan penggunaan.