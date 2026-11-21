PONTIANAK POST – Minat konsumen terhadap iPhone baru meningkat menjelang akhir 2026.

Kehadiran iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max menjadi salah satu faktor yang mendorong keinginan masyarakat untuk mengganti perangkat, sementara iPhone Duo mulai menarik perhatian pengguna Android.

Survei tahunan J.P. Morgan menunjukkan 73 persen responden berniat membeli iPhone baru pada 2026.

Angka tersebut meningkat dibandingkan 71 persen pada 2025 dan 68 persen pada 2024.

Dari kelompok konsumen yang berencana membeli iPhone, sebanyak 97 persen responden di China berniat melakukan pembelian sebelum akhir tahun.

Advertisement Di Amerika Serikat, angkanya mencapai 68 persen, meningkat dari 63 persen pada tahun sebelumnya.

Model premium masih mendominasi preferensi calon pembeli. Sebanyak 33 persen responden menyatakan tertarik membeli iPhone 18 Pro Max, sedangkan 20 persen memilih iPhone 18 Pro.

Secara keseluruhan, 98 persen calon pembeli iPhone generasi terbaru dalam survei tersebut memilih model Pro.

Tingginya angka ini juga dipengaruhi belum tersedianya model iPhone 18 reguler dan iPhone 18e yang diperkirakan hadir pada awal 2027.

Dari sisi alasan pembelian, peningkatan performa dan kamera masing-masing menjadi pertimbangan 14 persen responden.