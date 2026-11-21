PONTIANAK POST – Xiaomi 18 Pro Max menawarkan pengalaman berbeda di kelas smartphone premium melalui layar kedua di bagian belakang, kamera beresolusi tinggi, serta baterai berkapasitas besar.

Ponsel ini menjadi salah satu perangkat yang menyasar kreator konten, terutama pengguna yang gemar membuat foto selfie, merekam video, hingga vlog menggunakan kamera belakang.

Menurut laporan TechRadar, Xiaomi 18 Pro Max dinilai memiliki performa mumpuni, kualitas kamera yang menjanjikan, serta daya tahan baterai yang kuat.

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Namun, harga tinggi dan kemampuan kamera ultrawide menjadi sejumlah catatan.

Xiaomi 18 Pro Max membawa layar utama AMOLED berukuran 6,9 inci dengan refresh rate 120Hz.

Advertisement Sementara di bagian belakang, terdapat layar tambahan berukuran 2,9 inci yang dapat digunakan untuk melihat notifikasi, menampilkan tema, hingga menjadi viewfinder saat mengambil selfie.

Fitur tersebut memungkinkan pengguna memanfaatkan kamera belakang untuk menghasilkan foto selfie dengan kualitas lebih baik.

Pengguna juga dapat memanfaatkan layar tambahan ketika merekam vlog tanpa harus bergantung pada kamera depan.

Sektor fotografi menjadi salah satu keunggulan perangkat ini. Xiaomi membekali kamera utama 200 megapiksel dan kamera telefoto 200 megapiksel, serta kamera ultrawide 50 megapiksel.

Kamera telefoto menawarkan kemampuan zoom sekaligus fotografi makro. Perekaman video juga mendukung resolusi 8K dan format Log untuk kebutuhan pengolahan video lebih lanjut.