PONTIANAK POST - Samsung Galaxy S26 Ultra masih menjadi salah satu ponsel flagship yang menarik dibeli menjelang akhir 2026.

Meski sudah meluncur sejak Maret, perangkat ini tetap menawarkan kamera kelas atas, dukungan S Pen, fitur privasi layar, serta pembaruan perangkat lunak jangka panjang.

Laporan terbaru menyebutkan, Galaxy S26 Ultra dinilai masih layak dipertimbangkan, terutama bagi pengguna yang menginginkan ponsel Android premium dengan layar besar dan kemampuan fotografi lengkap.

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Galaxy S26 Ultra mengusung layar AMOLED berukuran 6,9 inci dengan refresh rate hingga 120Hz.

Perangkat ini ditenagai Snapdragon 8 Elite Gen 5 dan tersedia dengan kapasitas penyimpanan hingga 1TB serta RAM maksimal 16GB.

Advertisement Sektor kamera menjadi salah satu keunggulannya. Samsung menyematkan kamera utama 200 MP, ultrawide 50 MP, kamera telefoto 10 MP dengan zoom optik 3x, serta telefoto 50 MP dengan zoom optik 5x.

Ponsel ini juga dilengkapi S Pen yang terintegrasi di dalam bodi. Fitur Privacy Display memungkinkan pengguna membatasi sudut pandang layar untuk melindungi informasi pribadi dari orang di sekitarnya.

Galaxy S26 Ultra membawa baterai 5.000 mAh dengan pengisian kabel 60W. Samsung juga menjanjikan tujuh generasi pembaruan sistem operasi dan tujuh tahun pembaruan keamanan sejak peluncuran.

Perangkat tersebut kini menjalankan Android 17 dengan antarmuka One UI 9. Pembaruan ini membawa peningkatan pada fitur Nudge, kustomisasi panel cepat, Samsung DeX, serta Smart Switch.

Saat peluncuran, harga Galaxy S26 Ultra di Amerika Serikat mulai Rp21,7 juta. Harga promo yang pernah ditawarkan mencapai Rp16,7 juta.