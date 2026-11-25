PONTIANAK POST – Samsung memiliki beragam pilihan smartphone Galaxy untuk berbagai kebutuhan dan anggaran.

Mulai dari ponsel kelas pemula, menengah, flagship, hingga perangkat layar lipat, konsumen memiliki banyak alternatif pada 2026.

Advertisement Dalam daftar rekomendasi terbaru, menempatkan Samsung Galaxy S26 Ultra sebagai smartphone Samsung terbaik secara keseluruhan.

Perangkat tersebut dinilai unggul berkat layar besar, kemampuan kamera, fitur kecerdasan buatan (AI), serta teknologi Privacy Display.

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Berikut daftar rekomendasi Tech Advisor berdasarkan kategori dan keunggulan masing-masing perangkat:

1. Samsung Galaxy S26 Ultra – Terbaik secara keseluruhan. Mengandalkan layar 6,9 inci, kamera serbaguna, fitur AI, serta Privacy Display.

2. Samsung Galaxy S25 FE – Pilihan kelas menengah dengan prosesor Exynos 2400, layar AMOLED 6,7 inci, dan kamera utama 50 MP.

3. Samsung Galaxy A17 5G – Pilihan paling ekonomis dengan layar Super AMOLED 6,7 inci dan dukungan pembaruan perangkat lunak enam tahun.

4. Samsung Galaxy Z Fold 8 – Ponsel lipat terbaik untuk hiburan, dengan layar utama 7,6 inci dan dukungan multitasking.