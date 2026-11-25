PONTIANAK POST – HONOR Choice Watch 2i menawarkan alternatif smartwatch terjangkau dengan fitur yang cukup lengkap.

Perangkat ini membawa layar AMOLED 1,85 inci, kemampuan panggilan Bluetooth, pemantauan kesehatan, serta baterai yang diklaim mampu bertahan hingga 14 hari.

Smartwatch tersebut dirancang untuk pengguna yang membutuhkan perangkat pendamping aktivitas sehari-hari tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Dikutip dari Trusted Reviews, HONOR Choice Watch 2i menjadi salah satu pilihan di segmen smartwatch dengan mengutamakan fitur dasar, kenyamanan, dan daya tahan baterai.

HONOR Choice Watch 2i menggunakan layar AMOLED berukuran 1,85 inci dengan resolusi 390 x 450 piksel. Panel ini menawarkan warna lebih hidup dan tampilan yang nyaman untuk membaca notifikasi maupun informasi aktivitas.

Advertisement Bodinya memiliki dimensi 45,5 x 38,9 x 10,8 mm dengan bobot hanya 26 gram tanpa tali. Desain tersebut membuatnya relatif ringan untuk digunakan sepanjang hari.

Pengguna juga dapat mengganti tampilan jam melalui aplikasi HONOR Health. Tersedia pilihan warna hitam dan putih serta tali yang dapat dilepas.

Untuk pemantauan kesehatan, smartwatch ini dilengkapi sensor detak jantung, pengukuran kadar oksigen darah (SpO2), dan pemantauan tingkat stres.

Fitur pemantauan tidur juga tersedia untuk membantu pengguna mengetahui pola istirahat.

HONOR Choice Watch 2i mendukung hingga 109 mode olahraga. Pengguna dapat memantau berbagai aktivitas, seperti berjalan kaki, berlari, bersepeda, dan latihan dalam ruangan.