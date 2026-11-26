

PONTIANAK POST – Persaingan smartphone layar lipat semakin memanas setelah Apple menghadirkan iPhone Duo untuk menantang Samsung Galaxy Z Fold 8.

Kedua perangkat premium ini menawarkan layar fleksibel berukuran 7,6 inci, performa kelas atas, serta teknologi kamera dan baterai yang dirancang untuk penggunaan intensif.

Namun, hasil pengujian menunjukkan keduanya memiliki keunggulan berbeda. iPhone Duo unggul dalam performa, layar, dan daya tahan baterai.

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Sementara Galaxy Z Fold 8 menawarkan bodi lebih ringan dan harga lebih terjangkau.

Dari sisi harga, Samsung Galaxy Z Fold 8 menjadi pilihan lebih ekonomis.

Advertisement iPhone Duo dengan penyimpanan 256 GB dibanderol Rp47,3 juta. Sementara Galaxy Z Fold 8 dengan kapasitas serupa dijual Rp40,9 juta.

Terdapat selisih sekitar Rp6,4 juta yang membuat Samsung lebih unggul dalam kategori harga.

Galaxy Z Fold 8 memiliki bobot 201 gram, sedangkan iPhone Duo mencapai 254 gram. Samsung juga lebih tipis ketika dilipat dengan ketebalan 9,7 milimeter, dibandingkan 11,3 milimeter pada perangkat Apple.

Namun, iPhone Duo menawarkan sertifikasi IP68 untuk ketahanan terhadap debu dan air. Galaxy Z Fold 8 masih menggunakan IP48.

Kedua smartphone memiliki layar utama 7,6 inci dengan refresh rate adaptif 120Hz dan tingkat kecerahan puncak 3.000 nits.