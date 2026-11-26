Apple Bongkar 20 Trik Rahasia iPhone Duo, Ada Fitur Multitasking hingga Kamera yang Bikin Melongo
PONTIANAK POST – Apple menghadirkan berbagai kemampuan menarik pada iPhone Duo, smartphone lipat pertamanya.
Perangkat ini tidak hanya menawarkan dua layar, tetapi juga sejumlah fitur tersembunyi yang dapat membuat pengalaman penggunaan semakin praktis.
Mulai dari menjalankan dua aplikasi sekaligus, mengambil foto tanpa bantuan orang lain, hingga mengubah engsel menjadi pintasan untuk membuka aplikasi.
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Apple juga menyediakan sejumlah pengaturan khusus untuk memaksimalkan desain layar lipatnya.
Setidaknya, terdapat 20 trik iPhone Duo yang layak dicoba pengguna untuk memaksimalkan kemampuan perangkat tersebut.
Salah satu fitur menarik adalah Split View yang memungkinkan pengguna membuka dua aplikasi secara berdampingan.
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Pengguna juga bisa menyimpan kombinasi kedua aplikasi agar dapat dibuka bersamaan.
Fitur lainnya memungkinkan video tetap tampil di atas aplikasi ketika layar digunakan dalam posisi potret. Pengguna juga dapat mengunci orientasi layar luar dan dalam secara terpisah.
Untuk mengetik, tersedia pilihan keyboard terpisah ketika perangkat dibuka dalam posisi lanskap.