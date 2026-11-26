PONTIANAK POST – Honor menghadirkan kemudahan baru bagi pengguna smartphone melalui fitur OneHop.

Teknologi ini memungkinkan transfer foto dan file secara langsung antarperangkat berbeda merek, termasuk iPhone, OPPO, Vivo, dan Xiaomi.

Pembaruan tersebut membuat pengguna tidak lagi harus bergantung pada aplikasi pihak ketiga untuk berbagi foto dalam kualitas aslinya.

Mengutip laporan Huawei Central, kemampuan terbaru OneHop diumumkan oleh CaoGong, seorang insinyur penelitian dan pengembangan Honor.

OneHop atau One-Tap Share merupakan teknologi berbagi file dengan metode sekali sentuh.

Advertisement Fitur ini pertama kali diperkenalkan pada Oktober 2026 dan diperluas melalui sistem operasi MagicOS 11.

Teknologi tersebut memanfaatkan NFC (Near Field Communication) untuk menghubungkan perangkat.

Proses transfer selanjutnya menggunakan koneksi nirkabel seperti Wi-Fi dan Bluetooth.

Dalam pembaruan terbarunya, Honor memperluas kompatibilitas OneHop. Pengguna kini dapat mengirim foto original maupun file ke perangkat Apple, OPPO, Vivo, dan Xiaomi.

Menariknya, kemampuan ini juga diperluas ke perangkat kamera eksternal Insta360.