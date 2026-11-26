

PONTIANAK POST – Apple dikabarkan menyiapkan pembaruan besar pada sektor kamera untuk dua smartphone generasi berikutnya, iPhone 18e dan iPhone Air 2.

Keduanya diprediksi membawa perubahan desain maupun peningkatan perangkat keras menjelang peluncuran pada 2027.

Informasi tersebut muncul setelah sejumlah gambar dan dokumen desain perangkat (CAD) beredar.

Bocoran ini memperlihatkan kemungkinan perubahan pada modul kamera kedua perangkat tersebut.

iPhone 18e disebut bakal meninggalkan desain kamera belakang pendahulunya, iPhone 17e.

Advertisement Berdasarkan gambar yang beredar, Apple kemungkinan menggunakan modul kamera berbentuk hampir persegi dengan ukuran sekitar 28 x 35 milimeter.

Modul tersebut menampung satu kamera utama, lampu LED flash, dan mikrofon. Desainnya disebut menyerupai pendekatan yang digunakan Apple pada sejumlah model iPhone kelas atas.

Perubahan ini cukup menarik karena iPhone 17e sebelumnya menggunakan kamera belakang yang relatif rata dengan permukaan bodi.

Sementara itu, iPhone Air 2 dikabarkan mendapatkan tambahan kamera belakang kedua.

Langkah ini berpotensi mengatasi salah satu kekurangan utama generasi pertamanya yang hanya memiliki satu kamera 48 megapiksel.