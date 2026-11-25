PONTIANAK POST – Bosan dengan menu makan siang yang itu-itu saja? Burrito bisa menjadi alternatif hidangan rumahan yang menarik untuk dicoba. Makanan khas Meksiko ini memadukan tortilla dengan isian daging sapi cincang berbumbu, alpukat, sayuran segar, dan keju yang meleleh saat dipanggang.

Burrito memiliki bentuk gulungan tortilla yang diisi berbagai bahan makanan. Perpaduan daging sapi berbumbu rempah, guacamole yang lembut, selada, serta dua jenis keju membuat hidangan ini kaya rasa dan tekstur.

Advertisement Menariknya, burrito bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang relatif mudah ditemukan. Resep Burritos yang dipublikasikan Dapur Umami ini membutuhkan waktu memasak sekitar 30 menit dan menghasilkan empat porsi.

Daging Sapi Berbumbu Rempah Jadi Isian Utama

Advertisement Untuk membuat burrito, bahan utama yang perlu disiapkan adalah tiga sendok makan minyak zaitun, 300 gram daging sapi cincang, satu buah bawang bombay cincang, dan satu buah tomat merah cincang.

Siapkan pula dua sendok teh Masako® Rasa Sapi, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh jinten bubuk, satu sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh oregano, satu sendok teh cabai bubuk, satu sendok makan gula palem, serta setengah sendok teh cuka.

Perpaduan rempah tersebut memberikan cita rasa khas pada daging sapi. Jinten, ketumbar, dan oregano menghadirkan aroma yang kuat, sedangkan cabai bubuk memberikan sentuhan pedas.

Guacamole dari Alpukat Menambah Kelembutan

Selain daging sapi, burrito juga menggunakan guacamole, yakni olahan alpukat yang dihaluskan dan dicampur dengan sejumlah bahan.

Bahan yang diperlukan meliputi satu buah bawang bombay cincang, satu siung bawang putih cincang, satu buah cabai hijau besar, satu buah alpukat matang, satu sendok makan air jeruk nipis, setengah sendok teh lada hitam kasar, dan lima batang daun ketumbar cincang.

Untuk melengkapi isian, siapkan empat lembar tortilla, empat lembar daun selada yang dipotong kasar, setengah buah bawang bombay merah cincang, 150 gram keju cheddar parut, dan 150 gram keju mozzarella parut.